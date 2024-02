Pioli-Milan, Luca Mastrangelo ha fatto il punto sul futuro del tecnico rossonero: può restare solo in un caso. Ecco quale

Ospite a Sportitalia, Luca Mastrangelo ha parlato così del futuro di Pioli sulla panchina del Milan:

PAROLE – «Pioli si salva solo se va in finale di Europa League, Se chiediamo ai tifosi milanisti se vogliono la conferma di Pioli, 7/8 su dieci ti dicono di no. Non sarà l’allenatore migliore del mondo, ma non è neanche un disastro».

The post Pioli Milan, Mastrangelo sicuro: «Resta anche l’anno prossimo solo in un caso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG