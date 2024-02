Pioli via dal Milan a fine stagione? La RIVELAZIONE del tecnico: c’è da aspettare questa cosa. Le dichiarazioni

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, l’ex allenatore Cagni ha analizzato il possibile futuro di Pioli sulla panchina rossonera.

PAROLE – «L’allenatore è legato ai risultati, si è parlato bene di lui quando c’erano i risultati, poi è chiaro che quando non li fai si va a discutere sulla sua conferma o no. Questo è quello che accade in questo mestiere. Tutto è da giudicare alla fine del campionato, e vedere cosa succede. Io personalmente non avrei detto: “Puntiamo tutto sull’Europa League”. Non bisogna dare obiettivi così precisi. È un errore psicologico».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI CAGNI A MILANNEWS24

The post Pioli via dal Milan a fine stagione? La RIVELAZIONE del tecnico: c’è da aspettare questa cosa appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG