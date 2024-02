Pirlo: «Calhanoglu sta diventando uno dei migliori, è un po’ come me. E per l’Inter…». Le dichiarazioni dell’ex Juve

Pirlo, allenatore della Sampdoria, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport dopo la vittoria col Cosenza ha risposto alle parole che aveva detto nei giorni scorsi Calhanoglu. Queste le dichiarazioni dell’ex regista e allenatore della Juve.

PIRLO – «Ringrazio Calhanoglu per le parole, sta diventando uno dei migliori centrocampisti. Se è un po’ me? Per certe giocate si, ci accomuna la visione di gioco. Parlando con Gattuso qualche anno fa, quando allenava il Milan, gli avevo detto che Calhanoglu sarebbe diventato un play per caratteristiche, visione di gioco, personalità, facilità di gioco. Sta dimostrando di essere un giocatore fondamentale per l’Inter».

The post Pirlo: «Calhanoglu sta diventando uno dei migliori, è un po’ come me. E per l’Inter…» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG