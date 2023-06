Pirlo riparte dalla Serie B? Kolarov lo vuole al Pisa. Le ultime sull’allenatore dopo l’addio al Karagumruk

La carriera da allenatore di Pirlo potrebbe ripartire dalla Serie B e, in particolare, dalla Toscana.

Come riferito da Sportitalia, infatti, l’ex giocatore e tecnico della Juve dopo la separazione con il Karagumruk sarebbe finito nel mirino del Pisa per prendere il posto dell’esonerato D’Angelo. La società toscana ha scelto Kolarov come nuovo direttore sportivo e sarebbe proprio lui a voler puntare su Pirlo.

