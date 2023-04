L’ex difensore biancoceleste Massimo Piscedda ha parlato dell’imminente match di campionato tra Inter e Lazio

Ai microfoni di Radiosei, l’ex difensore della Lazio Massimo Piscedda parla così della partita di domenica 30 aprile alle 12.30 tra Inter e biancocelesti:

INTER LAZIO- «La speranza per il match con l’Inter è che la Lazio giochi meglio rispetto a quanto fatto con il Torino. I nerazzurri sono un’altra squadra, più forti dei granata, con individualità che fanno la differenza. Mi auguro che la Lazio sia in grado di frenare i loro giocatori migliori. Se penso alla gara dal punto di vista tattico, sarà importante la prestazione degli esterni offensivi di Sarri che dovranno essere bravi a tenere bassi i i laterali di Inzaghi. In particolare Dimarco, giocatore molto pericoloso. Ma al di là dei dogmi tattici, c’è la solita necessità di vincere i duelli individuali che si verranno a creare nel corso della partita. Credo che questa possa essere la chiave del match»

L’articolo Piscedda: «Inter-Lazio, il giocatore più pericoloso è lui» proviene da Inter News 24.

