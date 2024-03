Pistocchi: «C’è qualcosa che non sappiamo su Pogba e che lui dovrebbe raccontare». Le parole del giornalista

Il giornalista Maurizio Pistocchi via Twitter è intervenuto sulla squalifica di 4 anni inflitta a Pogba per il caso doping.

Eppure non posso credere che #Pogba, uno sportivo che guadagna milioni, seguito da uno staff di procuratori e medici, abbia potuto fare in modo consapevole uso di sostanze proibite.

Non oggi, non nel #2024.

C’è qualcosa che non sappiamo, qualcosa che solo lui sa, e che… pic.twitter.com/ZByTgQbpV9 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) February 29, 2024

