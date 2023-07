Il giornalista Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul clamoroso voltafaccia del belga.

Maurizio Pistocchi sui suoi account Social ha pubblicato una serie di riflessioni sulle mosse di Lukaku. “Nella vicenda Lukaku c’è un solo vincitore: Giuntoli, che come ha sempre fatto dai tempi del Carpi, è riuscito, con promesse più o meno realistiche-ingaggio, centralità nella squadra-a far rompere il rapporto tra il giocatore, l’Inter e la sua tifoseria, indebolendo una avversaria”.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Oggi Lukaku è senza squadra: non lo vuole il Chelsea, se non esce Vlahovic non lo può prendere la Juve e non lo rivuole più neanche l’Inter. Ma con un colpo di teatro potrebbe ribaltare la situazione: chiedere scusa ai tifosi e al club, e rinunciare al 50% del suo ingaggio. Siccome però è come, tutti, venale, non lo farà e rischia di finire nella Saudi League, ricco ma non rimpianto“.

