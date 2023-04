È un vero peccato che una persona geniale e generosa come @lapoelkann_ non sia parte attiva nel processo di ricostruzione che riguarderà #Juventus e #Ferrari. Eppure aveva previsto i problemi che avrebbe causato l’addio di #Marotta e l’esigenza di una squadra forte in #Ferrari pic.twitter.com/t49IjgJ47m

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) April 6, 2023