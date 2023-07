Pjaca nella lista dei cedibili: per la Juve può andare via gratis. La novità sulla situazione di mercato del croato

Pjaca è uno di quei giocatori che la Juve considera un esubero e che è nella lista dei cedibili al pari dei vari Bonucci, McKennie, Pellegrini e Zakaria.

Il croato si sta allenando alla Continassa in attesa di nuova sistemazione e per Calciomercato.com i bianconeri stanno valutando anche l’idea di mandare via l’attaccante gratis. Nell’ultima stagione Pjaca aveva giocato all’Empoli senza riuscire a rilanciarsi.

