Michel Platini racconta l’Avvocato Gianni Agnelli: l’ex numero 10 bianconero ha così parlato del rapporto con lui

Michel Platini, al Corriere della Sera, ha così raccontato il suo rapporto con l’Avvocato Gianni Agnelli.

L’AVVOCATO – «Non era certo un amico, non era una persona con cui mi prendevo a pacche sulle spalle, aveva tanti anni più di me e la sua indiscutibile autorevolezza. Io direi così: ho reso orgoglioso l’Avvocato. È lui che mi ha voluto. Credo pensasse, tra sé, che era stato lui, non Boniperti o altri, a scegliermi e ciò che avevo fatto era la conferma che lui capiva di calcio e quindi nessuno poteva rompergli le scatole sul tema. Lui mi ha consentito di avere la massima libertà, in campo e fuori. Sì, credo di averlo reso orgoglioso. E questo fa felice me».

