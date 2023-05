L’ex calciatore della Juventus ed ex presidente dell’Uefa, Michel Platini, ha parlato così in vista del match tra Milan ed Inter in Champions League

Mentre si trovava ad un evento di golf organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, Michel Platini ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in merito alla supersfida tra Milan ed Inter in Champions League.

LE PAROLE –: «Milan-Inter più difficile l’avvicinamento alla partita o giocarla Bella domanda, dipende. Io venivo da un calcio francese dove non c’erano giornalisti e sono arrivato in quello italiano dove si parlava soltanto di calcio tutto il giorno. Una volta ho detto che preferivo i 90 minuti della partita, così almeno in quel momento non si parlava di calcio. L’avvicinamento sarà infuocato, la partita è quello che conta per i giocatori. Paradosso squadra in semifinale nelle coppe europee ma Italia fuori dal mondiale? Niente è razionale nel calcio, normalmente dovrebbe essere il contrario visto che in Italia ci sono meno soldi che in altri paesi. Il mondiale allargato non mi piace».

L’articolo Platini su Milan-Inter: «Vigilia infuocata ma per i giocatori conta la partita» proviene da Inter News 24.

