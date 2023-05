Pobega mette nel mirino anche la Juve: «Massima attenzione e lucidità». Le parole del centrocampista del Milan

Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan TV nel pre-partita di Milan-Sampdoria.

Le sue parole anche verso la Juve.

CHAMPIONS – «Sicuramente è stata un’emozione forte, una bella batosta ma dal giorno dopo abbiamo cercato di rimetterci in campo per gli allenamenti e cercato di preparare al meglio questa partita e finire al meglio il campionato. L’obiettivo adesso è affrontare la sfida di oggi con la massima attenzione e lucidità per poi preparare la gara contro la Juventus e poi quella con il Verona».

The post Pobega mette nel mirino anche la Juve: «Massima attenzione e lucidità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG