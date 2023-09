Pogba Juve, dopo la rivelazione del francese ecco come ha reagito la società bianconera. Il retroscena e le ultime novità

Sky Sport riporta un nuovo retroscena sul caso Pogba. In casa Juve la società si dice dispiaciuta dal punto di vista umano, ma ciò non può influire sulle prossime mosse.

Pogba infatti pesa poco più di 11 milioni a bilancio e la sua rescissione porterebbe un risparmio di più di trenta milioni. Dispiace perdere un giocatore che, fosse tornato in forma, avrebbe fatto la differenza, ma non si può restare con le mani in mano.

The post Pogba Juve (Sky), il club ha reagito così dopo la rivelazione del francese! Il retroscena appeared first on Juventus News 24.

