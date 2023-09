Il giornalista Paolo De Paola esalta Spalletti e punge il lavoro di Allegri alla Juve: ecco cosa ha detto su Locatelli

Paolo De Paola, a Sportitalia, ha così parlato della gara di Manuel Locatelli contro l’Ucraina.

LE PAROLE – «È stato un Locatelli come non lo abbiamo mai visto con la maglia della Juventus. Spalletti è riuscito a dare la propria impronta alla squadra con soli tre giorni di lavoro. Non posso che fargli i complimenti».

The post De Paola esalta Spalletti e punge Allegri: «Mai visto Locatelli così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG