Pogba scaricato da Allegri in vista della nuova stagione? Arriva la rivelazione sul centrocampista francese: le ultime

Giovanni Albanese, sul suo canale YouTube, ha analizzato la situazione di Paul Pogba a pochi giorni dall’esordio in campionato della Juventus a Udine.

Il centrocampista francese sarebbe stato scaricato da Allegri per le poche garanzie fisiche che riesce a dare dopo l’ultima tribolata stagione e, anche per questo, il tecnico sta spingendo per l’acquisto di un altro giocatore di livello nel reparto.

