L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio rimediato contro il Milan

Al termine di Napoli-Milan, Matteo Politano ha parlato così ai microfoni di Dazn.

LE PAROLE – «Pareggio che vale tanto, siamo felici della reazione che abbiamo avuto. Abbiamo fatto un secondo tempo perfetto, abbiamo reagito da grande squadra dopo un primo tempo brutto. Peccato per l’ultima azione perché potevamo anche vincere. Maledizione interrotta al Maradona Finalmente sono tornato a segnare qua, felice di essere tornato al gol al Maradona. Dobbiamo continuare su questa strada. Nell’intervallo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che così non potevamo continuare, stavamo facendo una brutta figura».

The post Politano a DAZN: «Pareggio che vale tanto, nell’intervallo ci siamo parlati» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG