L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, si è espresso così sulla lotta scudetto dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel postpartita di Napoli Cagliari, Matteo Politano non nasconde di avere ancora speranze di rientrare nella lotta scudetto con Inter e Juve.

VITTORIA – «Oggi era fondamentale tornare alla vittoria in casa. L’abbiamo sudata sino alla fine, il Cagliari ce l’ha fatta sudare»

SCUDETTO – «Abbiamo sempre ragionato partita dopo partita, lotteremo fino alla fine per lo scudetto perché la stagione è ancora lunga. Finché la matematica non ci dice che siamo fuori noi lotteremo per lo scudetto. Contro la Roma alla prossima sarà uno scontro diretto difficilissimo, prima però c’è l’impegno in Coppa Italia».

