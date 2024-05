Il giornalista Fabrizio Ponciroli se la prende con l’attaccante esterno portoghese che nell’ultima partita non ha disputato la sua miglior gara.

Fabrizio Ponciroli su TMW Radio ha parlato del momento negativo del Milan focalizzandosi in particolare sulla prestazione deludente di Rafa Leao: “A me la cosa che ha colpito di più è Leao. Non ho mai messo in discussione il suo talento, per me è il giocatore con Dybala di maggiore qualità del campionato”. Il portoghese non riesce a fare il definitivo salto di qualità e sono ancora troppe le partite in cui si assenta. Domenica scorsa contro il Genoa è stato sostituito e i tifosi lo hanno fischiato sonoramente, solo una parte dello stadio ha applaudito. Leao non è rimasto poi in panchina con i compagni ma è andato dritto negli spogliatoi.

Rafael Leao SuperCoppa 2023

Critiche

“Sta diventando però irritante. Non so se stia mollando per la stagione che ormai è finita o se non riesce a gestire le pressioni e i momenti negativi del calcio. Ha preso tanti fischi alla sostituzione, ci sono stati anche degli applausi, ma poi ha preso ed è andato direttamente negli spogliatoi. Se sei un campione devi esserlo soprattutto nei momenti negativi. Sei stato irritante fin dal riscaldamento, non puoi andare negli spogliatoi. Un campione non se ne va in questo modo”.

Nodo allenatore

“C’è un discorso poi sull’allenatore, Pioli in questo momento è rassegnato e si vede anche da come si presenta in conferenza stampa. Serve un cambiamento forte in casa Milan e credo che Conceiçao sia l’allenatore perfetto per il Milan”.

