Cesare Prandelli, ex calciatore bianconero e ora allenatore, dice la sua sulla lotta Scudetto tra Juve ed Inter: le dichiarazioni

Alla Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli ha così parlato dello scontro Scudetto tra Inter e Juve.

DUELLO JUVE-INTER – «Max ha dato finalmente alla Juventus quello che chiedevamo tutti. L’Inter resta la favorita, è più forte. Solo che la Juve non cede niente».

IL MIGLIORAMENTO DELLA JUVE – «Ha trovato equilibrio e continuità. Adesso c’è tanto movimento senza palla. Concede poco dietro, è migliorata nella pressione alta, la difesa sale di più. Ha senso compiuto. Con una chiave vincente».

LA NOVITA’ – «Quei tre-quattro ragazzi inseriti con cura: hanno dato gamba, entusiasmo, condizione fisica. Le incursioni delle mezzali sono fondamentali. Anche Vlahovic ne ha tratto vantaggio: non viene più incontro, non gioca spalle alla porta, è più pericoloso in area».

CREDEVA A UNA JUVE DA SCUDETTO DALL’INIZIO – «Sì, se hai un grande gruppo che ti segue. La Juve ce l’ha. La bravura di Allegri è stata proporre un calcio diverso quando ha capito che i suoi avevano recepito alcuni concetti, tipo giocare 10-20 metri più avanti. Non s’improvvisa, devi lavorarci su».

