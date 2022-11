In vista della giornata numero 15 di Serie A, ecco i consigli da parte de La Gazzetta dello Sport sui giocatori assolutamente da schierare – uno per squadra – per i Fantacalcisti:

EMPOLI-CREMONESE – Parisi e Okereke

NAPOLI-UDINESE – Lozano e Pereyra

SAMPDORIA-LECCE – Djuricic e Strefezza

BOLOGNA-SASSUOLO – Arnautovic e Pinamonti

ATALANTA-INTER – Zapata e Lautaro Martinez

MONZA-SALERNITANA – Carlos Augusto e Mazzocchi

ROMA-TORINO – Zaniolo e Vlasic

VERONA-SPEZIA – Verdi e Nzola

MILAN-FIORENTINA – Leao e Ikoné

JUVENTUS-LAZIO – Kostic e Pedro

