Probabili formazioni Bologna Inter, Inzaghi valuta la coppia a sorpresa in attacco: rotazioni in vista del ritorno contro l’Atletico?

Arrivano delle novità riguardo le probabili formazioni per Bologna Inter. In vista del match di domani al Dall’Ara, Simone Inzaghi farà con ogni probabilità delle riflessioni pensando al match successivo in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Per Tuttosport è dunque prevista una rotazione di alcuni interpreti, col tecnico nerazzurro che cercherà di risparmiare minuti a chi è stato maggiormente impiegato nell’ultimo periodo della stagione. In difesa tornano Acerbi e Bastoni dal 1’, Carlos Augusto dovrebbe andare a sinistra con Dimarco in panchina. Conferma per Asllani in cabina regia, con Calhanoglu pronto a giocare uno spezzone dalla panchina. In attacco da valutare una pausa per Lautaro, con Arnautovic dall’inizio nel suo ex stadio a fianco di Thuram.

L’articolo Probabili formazioni Bologna Inter, Inzaghi valuta la coppia a sorpresa in attacco proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG