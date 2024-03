Calciomercato Inter, i nerazzurri blindano Carboni: non partirà per meno di quella CIFRA. Il piano per il futuro dell’argentino

Il piano del calciomercato Inter per il futuro di Valentin Carboni pare già abbastanza definito. I nerazzurri in estate lo hanno ceduto in prestito al Monza e già cominciano ad assaporare i frutti della crescita del classe 2005 sotto la guida di Raffaele Palladino.

Tuttosport sottolinea come l’intenzione del club di Viale della Liberazione sia quella di blindare il talento argentino (convocato anche in nazionale maggiore per i prossimi impegni di fine marzo) il quale ha un contratto fino al 2028 con i nerazzurri. Il suo futuro sarà a lungo a tinte nerazzurre a meno di offerte indecenti che potrebbero arrivare nella prossima finestra di mercato: Marotta ed Ausilio non lo lasceranno comunque partire per meno di 25 milioni di euro. A gennaio, infatti, avevano già rispedito al mittente le offerte di West Ham e Fiorentina rispettivamente di 14 e 20 milioni di euro.

