Fabbian Inter, tra due anni può prendere il posto di quel centrocampista: il piano dei nerazzurri per il talento del Bologna

La partita contro il Bologna sarà un incrocio importante per il calciomercato Inter in ottica futura: tutti gli occhi saranno su Giovanni Fabbian. I nerazzurri hanno ceduto il centrocampista classe 2003 ai rossoblù in estate, inserendo però nel contratto l’opzione per poterlo riacquistare dopo due stagioni ad un prezzo di favore.

Secondo Tuttosport è quasi scontato che il club di Viale della Liberazione decida di esercitare l’opzione per la recompra fra sedici mesi. 12 i milioni di euro pattuiti per il riacquisto. Il centrocampo dell’Inter risulta ben formato anche in vista della prossima stagione, con Barella, Mkhitaryan e Frattesi e ricoprire il ruolo da mezzali. Tuttavia il piano a lungo raggio dei nerazzurri potrebbe prevedere l’inserimento del centrocampista rossoblù al posto di Mkhitaryan (l’armeno nell’estate del 2025 compirà 36 anni).

L’articolo Fabbian Inter, tra due anni può prendere il posto di quel centrocampista: il piano dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

