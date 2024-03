Dia Milan, rottura totale con la Salernitana Liverani svela le NOVITA’ sul futuro dell’attaccante della nazionale senegalese

Fabio Liverani ha parlato di Dia, obiettivo del mercato Milan, in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Cagliari

PAROLE – «Non so se la squadra abbia preso bene o male l’accaduto. Sanno però che Fabio Liverani è uguale per tutti sotto certi profili. Quando operi con linearità, a mio avviso ti guadagni il rispetto. Il presidente ha parlato e tutti eravamo d’accordo su quella decisione. So che ha parlato col presidente. La mia porta è stata aperta e ci siamo chiariti. Per me l’episodio è chiuso, tutti possono sbagliare. Oggi la proprietà ha voluto dare un esempio. Vedremo nelle prossime settimane cosa potrà succedere. Se darà disponibilità potremo pensare a un reintegro, ma è una scelta che spetta al presidente».

