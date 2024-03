Le parole di Frank Onyeka, compagno di nazionale di Victor Osimhen, sul futuro dell’attaccante del Napoli. Tutti i dettagli

Frank Onyeka, compagno di nazionale di Victor Osimhen, ha parlato a Sky Sports News del futuro dell’attaccante del Napoli.

PAROLE– «È davvero un bravo ragazzo, ma è uno che vuole vincere, sempre. Non gli piace perdere, nemmeno in allenamento. Vuole sempre spingere i giocatori attorno a sé, cercare di incoraggiarli. È un combattente. È sempre lì per aiutare la squadra, lottare per la squadra. Anche quando la squadra è in difficoltà lui è il primo a spingere. Non si arrende mai. Per me è stato uno dei migliori giocatori della Coppa d’Africa ma le persone non vedono veramente quello che fa per noi. Spero davvero che arrivi in ​​Premier League».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG