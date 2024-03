Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla possibile ristrutturazione di San Siro per Inter e Milan. Tutti i dettagli

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della possibile ristrutturazione di San Siro per Inter e Milan a margine dell’incontro con i club a Palazzo Marino.

SPIRITO – «Spirito buono, ma c’è adesso da lavorare. Lo studio di WeBuild, pro bono, verrà completato entro giugno. Le squadre chiedono posti vip, miglioramenti nei servizi, interni e esterni allo stadio. Non mi aspetto che i club rallentino sui progetti alternativi».

RISTRUTTURAZIONE – «Ristrutturazione di San Siro che per me, a sensazione, può essere completata totalmente in un paio d’anni lavorando h24. Il Meazza diventerebbe poi uno stadio di proprietà di Inter e Milan».

