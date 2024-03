Tutto sulla sfida tra Napoli e Torino di questa sera, valida per la 28esima giornata del campionato di Serie A

L’ultimo treno per l’Europa passa stasera al Maradona per Napoli e Torino. Gli azzurri hanno bisogno dei 3 punti per riaprire i giochi per il quarto posto, i granata devono fare l’impresa se vogliono coltivare la speranza di un posto in Conference League. Ecco dove si giocherà la sfida nei duelli principali secondo La Gazzetta dello Sport.

1) Osimhen vs Buongiorno. Basta dire che rappresentano il meglio delle due squadre per capire che dal loro confronto passerà molto dell’esito della sfida.

2) Kvaratskheila vs Djidji. Il georgiano è tornato sui suoi livelli ed è in grado di accendere lo stadio come ha fatto con la Juventus. Il difensore francese ha qualità per tenere il passo e provare a limitarlo.

3) Zapata vs Ostigard. Con un gol il colombiano raggiungerebbe la doppia cifra. Il norvegese prende il posto dell’infortunato Rrahmani e si appresta a vivere una serata fisicamente impegnativa.

4) Lobotka vs Vlasic. Il metronomo di Calzona sta tornando ai livelli dell’era Spalletti. Ma il fantasista di Juric fece una grande gara all’andata e potrebbe ripetersi, sia nello schermarlo che nel proporsi in attacco.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG