L’Eredivisie è la massima serie professionistica del calcio olandese e vive nel 2022/2023 la sua 67ª edizione. In Olanda il campionato si disputa a 18 squadre, è iniziato il 5 agosto 2022 e terminerà il 28 maggio 2023. L’edizione di quest’anno ha avuto un’inedita lunga pausa dal 13 novembre 2022 al 6 gennaio 2023 per consentire ai giocatori di disputare i Mondiali di Qatar 2022. Dopo la conquista da parte dell’Ajax nel 2021/2022 del suo 36° titolo, Feyenoord, PSV Eindhoven, Az e le altre 15 squadre lanciano la sfida ai Lancieri. In classifica, dopo 27 giornate, domina la squadra di Rotterdam, che con 67 punti precede di 8 lunghezze l’Ajax, sconfitto nello scontro diretto, e il PSV Eindhoven. Più indietro l’AZ Alkmaar, scivolato con 54 punti a -13 dalla vetta. Probabili formazioni Eredivisie: ecco come potrebbero giocare le grandi d’Olanda nella prossima giornata di campionato.

Probabili Formazioni Eredivisie – 30ª Giornata

Queste le probabili formazioni della 30ª giornata dell’Eredivisie 2022/2023, in programma da venerdì 14 a domenica 16 aprile.

FC VOLENDAM-PSV EINDHOVEN (Domenica 16 aprile, ore 14.30) – MOLA TV

FC VOLENDAM (5-4-1): F. Stankovic; Buur, Plat, Mbuyamba, Benamar, Murkin; Antonucci, Twigt, Eiting, Oristanio; H. Veerman. All. Jonk

PSV EINDHOVEN (4-3-3): W. Benítez; Teze, Boscagli, Ramalho, Van Aanholt; J. Veerman, E. Gutiérrez, Xavi Simons; J. Bakayoko, L. De Jong, Fábio Silva. All. Van Nistelrooy

CAMBUUR-FEYENOORD (Domenica 16 aprile, ore 16.45) – MOLA TV

CAMBUUR (4-3-3): Ruiter; Schmidt, Tol, Smand, Bangura; Van Kaam, Hoedemakers, Foor; Paulissen, B. Johnsen, Breij. All. Ultee

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Jahanbakhsh, Wieffer, Köckü; Szymánski, Santiago Giménez, Idrissi. All. Slot

AJAX-EMMEN (Domenica 16 aprile, ore 20.00) – MOLA TV

AJAX (4-3-3): Rulli; Jorge Sánchez, Timber, Edson Álvarez, Baas; Grillitsch, Taylor, Klaassen; Bergwijn, Tadic, Berghuis. All. Heitinga

EMMEN (4-2-3-1): Van der Hart; Bouchouari, Araujo, Wierik, Veldmate; Burnet, Veendorp; Romeny, El Messaoudi, Antonisse. All. Lukkien

FORTUNA SITTARD-AZ ALKMAAR (Domenica 16 aprile, ore 20.00) – MOLA TV

FORTUNA SITTARD (4-3-3): Pandur; Ivo Pinto, Guth, Siovas, Vita; Erdogan, Bistrovic, Özyakup; Iñigo Córdoba, Burak Yilmaz, Noslin. All. Velázquez

AZ ALKMAAR (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez; Reijnders, Mijnans, Clasie; Odgaard, Meerdink, Mihailóvic. All. P. Jansen

