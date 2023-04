Probabili formazioni Inter Juve : le ultime sulle scelte di Massimiliano Allegri in vista del match di domani sera

La Juventus tornerà in campo domani sera a San Siro per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Allegri orientato a riproporre il solito 3-5-2, con il rientro di Bremer nel terzetto difensivo e Gatti che si gioca il posto con Bonucci. In porta ci sarà Perin, mentre a centrocampo Miretti è favorito su Fagioli per affiancare Locatelli e Rabiot. Sulla destra, vista la squalifica di Cuadrado, agirà De Sciglio e dalla parte opposta Kostic. In avanti possibile tandem Di Maria-Milik considerata la probabile assenza di Vlahovic.

JUVENTUS (3-5-2): Perin,; Gatti (Bonucci), Bremer, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. Allegri

