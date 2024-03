Ecco le ultime notizie circa le probabili formazioni di Inter e Napoli, domani avversarie per la 29^ giornata di campionato di Serie A

I 120 minuti di gioco in Champions League e la fatica accumulata da alcuni titolari costringeranno Simone Inzaghi a far riposare alcuni giocatori dell’Inter contro il Napoli.

Tra coloro che potrebbero essere impazienti di scendere in campo c’è sicuramente Frattesi, che potrebbe sostituire Barella o Mkhitaryan per dare loro un po’ di respiro. Inoltre, non è da escludere l’opzione di schierare Asllani a centrocampo. In difesa, potremmo vedere Acerbi tornare titolare insieme a Pavard e Bastoni, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. In attacco, Thuram avrà spazio accanto a Lautaro, ma non possiamo escludere un impiego di Sanchez.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

Indisponibili: Cuadrado, Sensi, Arnautovic, Carlos Augusto.

Diffidati: Mkhitaryan.

Squalificati:

Allenatore: Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Indisponibili:

Diffidati:

Squalificati:.

Allenatore: Calzona.

L’articolo Probabili formazioni Inter Napoli, loro verso la panchina: le ULTIME proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG