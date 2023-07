Probabili formazioni Juve Milan: idee chiare per Pioli. Il tecnico non si tira indietro e punta sui titolari, dalla difesa all’attacco

Il Milan sfiderà nella notte tra giovedì e venerdì la Juventus nella seconda amichevole della tournée statunitense. Per questa occasione, in vista di una partita sempre importante per i rossoneri, Pioli schiera i titolari. Non è l’unico motivo: l’idea è quela di rodare una squadra che con il mercato è cambiata molto.

In difesa, con Calabria e Theo Hernandez ci sono Tomori e Thiaw, volto a diventare il titolare in questa stagione. A centrocampo, prima da titolare per Reijnders, che è già entrato a partita in corso contro il Real Madrid. In attacco, il possibile tridente titolare, con l’incognita Chukwueze. Ecco la probabile formazione, come riportata da La Gazzetta dello Sport:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

