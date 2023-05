Probabili formazioni Juve Milan: le possibili scelte di Pioli per la sfida di questa sera all’Allianz Stadium

Questa sera il Milan scenderà sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium per l’ultima gara in trasferta della sua stagione. Posta in palio altissima a Torino: i rossoneri vogliono blindare un posto per la prossima Champions. Di seguito le possibili scelte di Pioli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Diaz, Leao; Giroud.

