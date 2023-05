Probabili formazioni Juve Siviglia: le ULTIME sulle scelte di Allegri per la semifinale di Europa League

Meno due a Juve Siviglia, semifinale di andata di Europa League in programma giovedì all’Allianz Stadium. Come riferito da gazzetta.it, la formazione di Allegri ruota intorno al ballottaggio Chiesa-Kostic: il 3-5-1-1 andrebbe in favore del serbo, il 4-3-3 vedrebbe rilanciato Chiesa dal primo minuto.

In difesa si contendono il posto Gatti e Alex Sandro al fianco di Danilo e Bremer, mentre a centrocampo Fagioli parte in vantaggio su Miretti. Ecco la probabile formazione.

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

