Le parole di Roberto Pruzzo, ex calciatore, sul derby d’Italia contro tra Juventus ed Inter. Tutti i dettagli

Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio Mattino Sport e News del derby d’Italia tra Juve ed Inter in programma domenica.

LE PAROLE- «Sarà una partita molto tesa perché la Juventus è una squadra che ti costringe a partite sporche, basti pensare alle partite che ha vinto. L’Inter deve essere pronta a giocare una partita che avrà più partite nella stessa ora e mezza, col rischio di poterla anche perdere. Dovrà stare molto attenta, perché la Juventus in questi casi è micidiale. Può vincere partite anche da sfavorita come a Milano. L’Inter ci ha tutto da rimettere in questa partita».

