La denuncia di Rodrygo, esterno della nazionale brasiliana e del Real Madrid, su quello che sta subendo. I dettagli

Dopo i problemi generati nell’ultima sfida tra Brasile e Argentina, i social di Rodrygo sono stati bersagliati da insulti razzisti. Il calciatore ha denunciato il tutto su Twitter.

PAROLE – «I razzisti sono sempre in servizio. I miei social sono stati invasi da insulti di tutti tipi e sciocchezze di ogni genere. Se non facciamo quello che vogliono, se non ci comportiamo come pensano che dovremmo, se indossiamo qualcosa che gli dà fastidio, se abbassiamo la testa quando veniamo attaccati, i razzisti continueranno ad agire con il loro comportamento criminale. Per sfortuna loro noi non ci fermeremo».

