Il Psg starebbe per chiudere per un rinforzo in attacco e si tratterebbe di Ousmane Dembelè del Barcellona.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, i parigini sarebbero disposti a pagare la clausola da 50 milioni valida fino al 31 luglio, dopodiché si alzerebbe a 100.

