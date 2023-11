Fabian Ruiz, centrocampista del PSG, ha parlato a La Gazzetta dello Sport tornando sulla doppia sfida in Champions contro il Milan

PAROLE – «A Parigi abbiamo dominato per 90 minuti e praticamente il Milan non ha avuto occasioni. A San Siro è stata tutta un’altra storia. Penso che la ragione principale sia da cercare nella necessità nella quale si trovavano: erano con l’acqua alla gola e dovevano reagire. Con l’aiuto dello stadio e del pubblico l’hanno fatto, hanno trovato le forze necessarie per ribaltare una partita che hanno iniziato sotto, mostrando molto carattere. Hanno fatto una grandissima partita. Ma non sono sorpreso, perché il Milan è un’ottima squadra che da anni sta lavorando bene, con giocatori di gran livello. Non bisogna dimenticare che ha vinto la Serie A due anni fa e che in primavera è arrivato in semifinale di Champions. Il momento era negativo ma le qualità c’erano, e le hanno espresse al meglio. Mi è dispiaciuto sentire i fischi a Donnarumma, non se li merita, ma lui li ha vissuti con relativa tranquillità».

