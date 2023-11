Eljif Elmas, giocatore del Napoli e della Macedonia del Nord, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Italia

Eljif Elmas, giocatore del Napoli e della Macedonia del Nord, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Italia.

PAROLE – «L’Italia gioca sempre lo stesso calcio da quando è arrivato Spalletti. Ci aspettavamo questo, ma abbiamo lasciato troppo spazio agli azzurri. L’Italia ha creato diverse occasioni da rete e secondo me ha meritato di vincere. Noi crediamo sempre in noi stessi, siamo consapevoli che possiamo fare qualcosa di buono. Stasera ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Spero che questa partita ci faccia crescere».

