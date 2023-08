Tegola per Luis Enrique che perde Kang-In Lee per alcune settimane dopo l’infortunio rimediato in questi giorni

«Infortunato al quadricipite sinistro, Kang-In Lee rimarrà fuori almeno fino alla fine della prossima pausa internazionale».

