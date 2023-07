PSG-Inter, ecco dove vedere l’amichevole dei nerazzurri di Simone Inzaghi in Giappone streaming gratis e diretta tv

Continua la tournée estiva in Giappone, e il prossimo match per i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà PSG-Inter martedì 1 agosto alle ore 12:20 italiane. Si prospetta un match interessante, ma analizziamo dove vedere la partita in streaming e diretta TV.

PSG-Inter, in programma il 1 agosto al Japan National Stadium di Tokyo, verrà trasmessa in diretta da DAZN, Sky Sport e NOW TV. Non esistono emittenti gratuite dove si potrà guardare il match, ma sarà possibile seguire la diretta di InterNews24.

