Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara vinta di Champions contro la Real Sociedad. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Loro sono una squadra molto forte, sono abituati a pressare e giocano un bel calcio. Noi nel primo tempo cercavamo di pressare ma loro giocavano palle lunghe, molto difficili, arrivavano sempre sulle seconde palle. Penso sia stato il primo tempo più difficile di questa stagione, ma per fortuna gli equilibri sono cambiati nel secondo tempo e siamo stati capaci di andare a pressare ancora meglio, recuperare più palloni e essere più convinti quando avevamo il possesso. Alla fine credo che questa sia stata la svolta della partita. Voci su Mbappé? Mbappé è il calciatore più facile da gestire, è ancora più grande come uomo che come calciatore. Gestirlo è semplicissimo».

