Luis Enrique sogna subito in grande per il suo nuovo PSG: c’è l’idea Bernardo Silva per il mercato del club parigino

Secondo quanto riferisce la stampa francese, Luis Enrique avrebbe indicato in Bernardo Silva il colpo giusto per rinforzare la rosa del suo PSG, che punta ora a farsi grande anche in Europa.

Il tecnico spagnolo vede nel portoghese il giusto colpo con cui presentarsi e il contratto in scadenza nel 2025 con il City potrebbe dare una mano al suo intento.

