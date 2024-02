Luis Enrique, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa della sostituzione di Kylian Mbappé contro il Rennes

PAROLE – «Prima o poi accadrà che non ci sarà e dovremo abituarci a giocare senza di lui. Quando riterrò opportuno che giochi, giocherà, quando non sarà così, non giocherà. Voglio la massima competitività per la prossima stagione e che ogni giocatore titolare di questa squadra pensi che questa sia una grande opportunità. Questo è quello che cerco in questa stagione e per la prossima. Massima competitività».

