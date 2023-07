Le parole di Milan Skriniar, nuovo difensore del PSG: «Questo club ha grandi ambizioni, cresce anno dopo anno sono felice di farne parte»

Milan Skriniar ha rilasciato una intervista a Le Parisien in cui ha parlato degli infortuni che lo hanno tartassato nel suo passato all’Inter e alle ambizioni da nuovo giocatore del PSG. Di seguito le sue parole.

INFORTUNI – «Non mi era mai capitato un infortunio così lungo e ovviamente mi sono passate tante domande per la testa. Ma i medici hanno fatto un buon lavoro, io non ho mai mollato, ho lavorato per rimettermi in forma. Tutta questa storia fa parte ormai del passato. Questo club ha, giustamente, grandi ambizioni, cresce anno dopo anno e sono felice di far parte di questo progetto. Sono qui per restarci a lungo, tutti sanno cosa vuole ottenere il club e stiamo lavorando per riuscirci».

CHAMPIONS LEAGUE – «Il Psg ha giocato una finale di Champions tre anni fa e l’ha persa come l’abbiamo persa all’Inter. Magari il prossimo potrebbe essere il nostro anno, dobbiamo lavorare sodo e poi vedere che succede».

ESCLUSIONE DALLA TOURNEE ASIATICA – «É una decisione del club e dobbiamo rispettarla. Abbiamo comunque tanti giocatori fantastici».

