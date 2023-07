Il Milan ha praticamente chiuso l’affare Pulisic in arrivo dal Chelsea. L’affare rende contento anche Giroud. Il retroscena

Il Milan ha praticamente chiuso l'affare Pulisic in arrivo dal Chelsea. L'affare rende contento anche Giroud. Il retroscena:

Durante la puntata mattutina “Morning Footy” dell’emittente americana CBS Sports Golazo dello scorso maggio, l’attaccante francese aveva sponsorizzato l’arrivo dell’americano in rossonero: «Credo che potrebbe piacere a tutti. È un grande nome in Europa, quindi ci aiuterebbe. È quel tipo di giocatore dalle grandi abilità, con un grande talento. I ricordi con lui? Era un ragazzo allegro, sempre sorridente. Con lui si rideva molto. Anche la nostra intesa in campo è stata ottima, un po’ come con Eden Hazard, anche se con Christian ho giocato meno. Sapevamo come trovarci».

Pulisic in carriera ha servito 2 assist tra Premier League e Supercoppa Europea a Giroud con la maglia del Chelsea, mentre l’attuale 9 rossonero ha ricambiato il favore con un passaggio vincente nel match di FA contro l’Arsenal. Ora si ritroveranno insieme al Milan pronti a far sognare i tifosi.

