Pulisic Milan, ora è tutto fatto: cifre e dettagli dell’operazione col Chelsea, chiusa nel pomeriggio di ieri

Ora è davvero tutto fatto. Nel pomeriggio di ieri Chelsea e Milan hanno trovato l’accordo totale per il trasferimento in Serie A dell’esterno americano. Il Corriere dello Sport oggi in edicola svela tutti i dettagli dell’affare.

Nelle casse dei Blues andranno 20 milioni di euro più circa 3 di bonus, per il giocatore pronto invece un contratto da 4 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni. Ultimi dettagli burocratici da concludere e poi Pulisic sarà in Italia per le visite mediche.

