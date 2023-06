Pulisic Milan: i rossoneri sull’americano per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La situazione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan studia le prime operazioni in entrata per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Tra le idee del club rossonero, c’è il profilo di Christian Pulisic, calciatore classe 1998 del Chelsea.

The post Pulisic Milan: i rossoneri sull’americano. La situazione appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG