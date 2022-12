Hincapié è stato una rivelazione a Qatar 2022: potrebbe essere il centrale difensivo mancino che la Juventus cerca da anni?

Il ct dell’Ecuador lo ha detto in apertura del mondiale: «vogliamo che i nostri giocatori inizino a giocare nei migliori club d’Europa». E mentre diceva queste parole di sicuro pensava anche a Piero Hincapié. Difensore giovane e che già milita nella Bundesliga, al Bayer Leverkusen, è già finito nel mirino di alcuni club in Italia, tra cui Lazio, Napoli e Inter.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

Come detto, il calciatore in Serie A ha estimatori, ma incredibilmente non nella squadra che forse avrebbe più bisogno di un profilo come il suo. La Juventus dall’addio di Chiellini, e anche durante il suo ultimo anno in bianconero, si è trovata alla ricerca, senza successo, di un centrale mancino. Con il recente passaggio alla difesa a 3, questo problema si è ancora acutizzato. Il difensore ecuadoriano sarebbe una ottima soluzione.

2) A chi prenderebbe il posto?

Alex Sandro negli ultimi anni alla Juve è stato protagonista di una continua involuzione. Se questo in una difesa a quattro poteva venire coperto dal supporto dei centrali, da terzo a sinistra la coperta è molto più corta.

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

Arrivato in Germania nell’estate del 2021 per poco più di 6 milioni, adesso il suo valore di mercato è quasi quadruplicato, 22 milioni. Un affare non a basso costo, ma che sarebbe perfettamente sostenibile per la Serie A.

