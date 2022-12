Il terzino della Croazia potrebbe essere una bella aggiunta per la Serie A: la Roma, alle prese con il caso Karsdorp, una destinazione

Terzino destro croato del Celtic, Josip Juranovic a 27 anni è pronto a passare ad un campionato più ambizioso di quello scozzese. La Serie A potrebbe essere una soluzione per un giocatore che si prepara ad affrontare le prossime due o tre stagioni al prime della condizione.

1) A che squadra servirebbe di più in Serie A?

In Italia Juranovic ha già alcune squadre che lo seguono con interesse: Roma e Torino. Entrambe le squadre giocano con una difesa a tre quindi gli sarebbe richiesto un gioco a tutta fascia, cosa che però non sembra un problema, visti i chilometri percorsi per la nazionale di Dalic. La Croazia è arrivata terza con un gioco molto attento soprattutto nella fase difensiva, cercando di coprire tutti gli spazi. Una situazione che forse lo troverebbe più a suo agio alla Roma, piuttosto che nel Torino molto intenso di Juric

2) A chi prenderebbe il posto?

Karsdorp. La situazione dell’esterno scandinavo ha tenuto banco a Roma per tutta la durata del mondiale: difficile immaginarselo ancora nella capitale, Juranovic si presenta come il risolutore del problema.

3) Quanto potrebbe essere accessibile come colpo per la Serie A?

Il suo valore su Transfermarkt è sui 6.5 milioni. Giovane senza essere giovanissimo, proventiente dal Celtic, difficilmente, se non in caso di intromissioni esterne, gli scozzesi potrebbero chiedere una somma a doppia cifra.

