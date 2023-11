Adrien Rabiot, con un messaggio sui suoi canali social ufficiali, ha parlato dopo l’1-1 tra la Juventus e l’Inter

Adrien Rabiot, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha voluto parlare a nome di tutto il gruppo Juventus dopo l’1-1 rimediato allo Stadium con l’Inter.

IL MESSAGGIO – «Quando non vinci questo tipo di partite devi sapere di non perderle! Continuamo così, tutti uniti per difendere i nostri colori! Testa a venerdi. Forza Juve».

